Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о готовности начать новый сезон
Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила предсезонную подготовку. Об этом она сообщила посредством своей странице в Instagram.
"Когда предсезонная подготовка наконец-то закончена. Ты собран и готов ехать. Пока", - написала украинская теннисистка.
Напомним, Свитолина будет защищать титул на турнире в Брисбене (Австралия), который состоится с 30 декабря 2018 года по 6 январ 2019 года.
В конце прошлого сезонах Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.
Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.