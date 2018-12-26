Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о готовности начать новый сезон

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила предсезонную подготовку. Об этом она сообщила посредством своей странице в Instagram.

"Когда предсезонная подготовка наконец-то закончена. Ты собран и готов ехать. Пока", - написала украинская теннисистка.

Напомним, Свитолина будет защищать титул на турнире в Брисбене (Австралия), который состоится с 30 декабря 2018 года по 6 январ 2019 года.

В конце прошлого сезонах Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.

Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.