ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Свитолина завершила предсезонную подготовку

Новости » Спорт    26.12.2018 - 12:21
Свитолина завершила предсезонную подготовку
Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о готовности начать новый сезон

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила предсезонную подготовку. Об этом она сообщила посредством своей странице в Instagram.

"Когда предсезонная подготовка наконец-то закончена. Ты собран и готов ехать. Пока", - написала украинская теннисистка.

Напомним, Свитолина будет защищать титул на турнире в Брисбене (Австралия), который состоится с 30 декабря 2018 года по 6 январ 2019 года.

В конце прошлого сезонах Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре. 

Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.

На турнирах WTA будут использовать таймеры Свитолина во второй раз выиграла выставочный турнир во Франции
Новости Украины подготовкаТеннистренировкиЭлина Свитолина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь