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Свитолина назвала имя нового тренера

Новости » Спорт    06.11.2018 - 13:05
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/usopen)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/usopen)

Команду украинки возглавит Энди Беттлс

Первая ракетка Украины и четвертая в мире Элина Свитолина определилась с кандидатурой нового главного тренера. Как заявила тенниситка в ходе пресс-конференции, им стал Энди Беттлс, который ранее был в ее команде спарринг-партнером.

"Главным тренером будет Энрю Беттлс. Это мое решение. Также будет новый фитнес-тренер, который будет базироваться в Лондоне. Также будет еще один помощник, который будет готовить меня к турнирам и матчам. Больше будет заниматься организационными моментами", - сказала она.

Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

Напомним, Свитолина прекратила сотрудничество с Тьерри Аксьоном после вылета с US Open.

Свитолина завершила сезон на четвертом месте рейтинга WTA Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA
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