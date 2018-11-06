Свитолина назвала имя нового тренера

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/usopen)

Команду украинки возглавит Энди Беттлс

Первая ракетка Украины и четвертая в мире Элина Свитолина определилась с кандидатурой нового главного тренера. Как заявила тенниситка в ходе пресс-конференции, им стал Энди Беттлс, который ранее был в ее команде спарринг-партнером.

"Главным тренером будет Энрю Беттлс. Это мое решение. Также будет новый фитнес-тренер, который будет базироваться в Лондоне. Также будет еще один помощник, который будет готовить меня к турнирам и матчам. Больше будет заниматься организационными моментами", - сказала она.

Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

Напомним, Свитолина прекратила сотрудничество с Тьерри Аксьоном после вылета с US Open.