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Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в Пекине

Новости » Спорт    30.09.2019 - 14:42
Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в Пекине
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в китайском Пекине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В матче второго раунда третья ракетка мира на двух тай-брейках обыграла китаянку Ван Яфань (48 в мировом рейтинге) со счетом 7:6(5), 7:6(1). Продолжительность противостояния составила 131 минуту. Для теннисисток это был второй очный поединок. Теперь счет в их противостоянии равный - 1:1.

В следующем раунде украинка сыграет с победительницей противостояния между американкой Софии Кенин (WTA 17) и россиянкой Анастасии Павлюченковой (WTA 36).

Таким образом, Свитолина единственной из украинок пробилась в третий раунд. Ранее Даяна Ястремская вылетела от восьмой ракетки мира Кики Бертенс.

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