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Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Пекине

Новости » Спорт    27.09.2019 - 11:45
Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Пекине
Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)

Также на турнире может выступить Козлова в случае успешного преодоления квалификации

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская узнали имена своих первых соперниц на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier Mandatory в Пекине, Китай. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Третья ракетка мира в первом круге встретится с Анастасией Севастовой (WTA 19). В 2013 году украинка обыгрывала представительницу Латвии на грунте в Кали, но в прошлом сезоне уступила ей в четвертом круге US Open.

Ястремская, которая третью неделю подряд обновляет личный рекорд в рейтинге WTA, в стартовом матче сыграет против Каролин Гарсии (WTA 30). В мае украинская теннисистка победила француженку в финале грунтового турнира в Страсбурге.

Ранее сегодня в финал квалификации вышла Катерина Козлова. Для победы над китаянкой Гао Синьюй украинке потребовалось полтора часа и два сета - 6:3, 6:1.

В финале отбора Катерина встретится с 70 ракеткой мира Дженнифер Брэйди. В 2018 году американка обыграла ее на Уимблдоне в трех сетах и в том же сезоне снялась с их предстоящего поединка в Гуанчжоу.

Соревнования China Open пройдут с 28 сентября по 6 октября.

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Новости Украины ТеннисЭлина СвитолинаПекинсоревнования
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