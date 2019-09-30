Світоліна вийшла до третього кола турніру WTA в Пекіні

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Перша ракетка України на двох тай-брейках розібралася з господинею змагань

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру в китайському Пекіні (China Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У матчі другого раунду третя ракетка світу на двох тай-брейках обіграла китаянку Ван Яфань (48 у світовому рейтингу) з рахунком 7:6(5), 7:6(1). Тривалість протистояння склала 131 хвилину. Для тенісисток це був другий очний поєдинок. Тепер рахунок в їхньому протистоянні рівний - 1:1.

No. 3 seed @ElinaSvitolina rallied for a double tiebreak win over home favorite Wang Yafan. #ChinaOpen



HIGHLIGHT --> https://t.co/DzNRlxJRU0 pic.twitter.com/Bh4Jhfc6qh — WTA (@WTA) September 30, 2019

У наступному раунді українка зіграє з переможницею протистояння між американкою Софією Кенін (WTA 17) і росіянкою Анастасією Павлюченковою (WTA 36).

Таким чином, Світоліна єдиною з українок пробилася до третього раунду China Open. Раніше з турніру вилетіла Даяна Ястремська, поступившись у двох сетах восьмій ракетці світу Кікі Бертенс.

Турнір в Пекіні завершиться 6 жовтня.

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська покинули на стадії чвертьфіналу турнір серії Premier 5 в Ухані (Китай).