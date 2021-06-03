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Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, уверенно победив американку Ли

Автор: Роман Тверденко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд главного грунтового турнира сезона Ролан Гаррос. В четверг, 3 июня, она в двух сетах победила американку Энн Ли.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Свитолина максимально уверенно провела первый сет, не проиграв в нем ни одного гейма - 6:0. Во второй партии Ли смогла завязать борьбу, но тоже проиграла - 6:4 в пользу Свитолиной. На победу 6-я ракетка мира потратила 1 час и 15 минут.

В 1/16 финала Элина сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова - Барбора Крейчикова. Следующий матч Свитолиной должен состояться в субботу, 5 июня.

Напомним, что в среду Ролан Гаррос покинула украинка Ангелина Калинина. Она крупно проиграла американке во втором раунде турнира.

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