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Світоліна вийшла в третє коло Ролан Гаррос, впевнено перемігши американку Лі

Автор: Роман Тверденко

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього раунду головного ґрунтового турніру сезону Ролан Гаррос. У четвер, 3 червня, вона в двох сетах перемогла американку Енн Лі.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Світоліна максимально впевнено провела перший сет, не програвши в ньому жодного гейму-6: 0. У другій партії Лі змогла зав'язати боротьбу, але теж програла - 6:4 на користь Світоліної. На перемогу 6-а ракетка світу витратила 1 годину і 15 хвилин.

В 1/16 фіналу Еліна зіграє з переможницею пари Катерина Александрова - Барбора Крейчікова. Наступний матч Світоліної має відбутися в суботу, 5 червня.

Нагадаємо, що в середу Ролан Гаррос покинула Українка Ангеліна Калініна. Вона крупно програла американці в другому раунді турніру.

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