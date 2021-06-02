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Украинка Калинина вылетела во втором круге Ролан Гаррос, проиграв американке

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Париж, Среда 02 июня 2021 17:31
Украинка Калинина вылетела во втором круге Ролан Гаррос, проиграв американке Фото: Ангелина Калинина (btu.org.ua)
Автор: Роман Тверденко

Украинка Ангелина Калинина завершила выступления на Ролан Гаррос. В Париже она во втором круге проиграла американке Даниэле Коллинз.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Украинка за весь поединок взяла только два гейма. Первый сет Ангелина проиграла всухую 0:6 и лишь во второй партии смогла "размочить" счет, взяв два гейма - 2:6. Американке удалось победить Калинину за 64 минуты.

Несмотря на поражение, 24-летняя украинка установила свой лучший результат на Ролан Гаррос, дойдя до второго раунда после квалификационных матчах. Ранее она вылетала в квалификации турнира.

В четверг во втором раунде Ролан Гаррос сыграют еще две украинки. Элина Свитолина поборется за выход в третий раунд с Энн Ли, а Марта Костюк - с китаянкой Сайсай Чжен. Оба матча запланированы на 12:00.

Напомним, что вчера Элина Свитолина в непростом матче победила 17-летнюю француженку.

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