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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

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Победа в этом матче гарантирует ей участие в Итоговом турнире

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира серии Premier Mandatory в Пекине (Китай). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В матче третьего круга соревнований первая ракетка Украины одолела американку Софью Кенин - 6:3, 6:7 (8:10), 6:3. Продолжительность поединка составила 2,5 часа.

Прежде между собой теннисистки встречались трижды, победу в двух играх добыла американка.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина поспорит с Кики Бертенс из Нидерландов. Теннисистки встретятся на корте в четвертый раз, украинка ведет в статистике их матчей 2:1.

Победа в полуфинальном матче будет гарантировать украинке седьмое место в чемпионской гонке сезона по итогам турнира. Таким образом, она сможет принять участие в Итоговом турнире.

Напомним, Свитолина назвала Итоговый турнир WTA своей целью на концовку сезона, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

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