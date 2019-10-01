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Свитолина узнала соперницу по третьему раунду турнира WTA в Пекине

Новости » Спорт    01.10.2019 - 13:31
Свитолина узнала соперницу по третьему раунду турнира WTA в Пекине
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

В этом году первая ракетка Украины уже трижды встречалась с ней

Определилась соперница первой ракетки Украины Элины Свитолиной по третьему раунду турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Ею стала американка София Кенин, которая во втором круге победила россиянку Анастасию Павлюченкову (6:3, 6:2).

В этом году Свитолина и Кенин трижды играли между собой. Третья ракетка мира завершила в свою пользу лишь один поединок - в Индиан-Уэллсе и уступила на турнирах в Торонто и Цинциннати.

Матч за выход в четвертьфинал турнира Свитолина и Кенин проведут 2 октября.

Ранее Свитолина во втором раунде одолела Ван Яфань из Китая, а в первом круге обыграла латвийку Анастасию Севастову.

Отметим, Свитолина единственной из украинок пробилась в третий раунд China Open. Ранее из турнира вылетела Даяна Ястремская, уступив в двух сетах восемой ракетке мира Кики Бертенс.

Напомним, Свитолина и Ястремская заявленные на турнир WTA Кубок Кремля.

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