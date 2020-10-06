Свитолина вылетела в четвертьфинале Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины и пятая в мировом рейтинге Элина Свитолина покидает Открытый чемпионат Франции (Ролан Гаррос) после поражения в четвертьфинале. Украинка в двух сетах уступила аргентинке Наде Подороске (131 в рейтинге).

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Матч длился 1 час и 20 минут и завершился со счетом 2:6, 4:6. Эта была первая встреча теннисисток на корте.

Подороска впервые сыграла в четвертьфинале на турнире "Большого шлема". Она стала первой в истории теннисисткой, которой на Ролан Гаррос удалось пройти путь от квалификации до полуфинала. Благодаря этому успеху аргентинка дебютирует в топ-50 рейтинга WTA.

Свитолина третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира, но ни разу не смогла преодолеть этот барьер.

Она была последней украинкой на Открытом чемпионате Франции. Турнир еще в первом круте покинули Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катарина Завацкая и Катерина Козлова.

Напомним, ранее Свитолина стала победительницей турнира международной серии WTA в Страсбурге. Это ее второй титул в сезоне.