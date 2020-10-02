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Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Париж, Пятница 02 октября 2020 14:21
Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос). В матче третьего круга она в двух сетах справилась с россиянкой Екатериной Александровой.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

В первом сете украинка одержала победу со счетом 6:4, также она была сильнее и во второй партии - 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Элина Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет в 1/8 финала на Ролан Гаррос. Ранее она доходила до этой стадии в Париже в сезонах 2015-2017.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей поединка между представительницей Франции Каролин Гарсия и Элисе Мертенс из Бельгии.

Свитолина осталась единственной украинкой на Открытом чемпионате Франции. Стартовый раунд турнира не смогли преодолеть Марта Костюк, Катарина Завацкая, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

Напомним, Свитолина стала победительницей турнира международной серии WTA в Страсбурге. Это ее второй титул в сезоне.

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