Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос). В матче третьего круга она в двух сетах справилась с россиянкой Екатериной Александровой.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

В первом сете украинка одержала победу со счетом 6:4, также она была сильнее и во второй партии - 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Job done @ElinaSvitolina is the first seed through to R16, getting past Alexandrova in straight-sets 6-4, 7-5. #RolandGarros pic.twitter.com/JugDz3k4aS — Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020

Элина Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет в 1/8 финала на Ролан Гаррос. Ранее она доходила до этой стадии в Париже в сезонах 2015-2017.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей поединка между представительницей Франции Каролин Гарсия и Элисе Мертенс из Бельгии.

Свитолина осталась единственной украинкой на Открытом чемпионате Франции. Стартовый раунд турнира не смогли преодолеть Марта Костюк, Катарина Завацкая, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

Напомним, Свитолина стала победительницей турнира международной серии WTA в Страсбурге. Это ее второй титул в сезоне.