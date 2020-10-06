Світоліна вилетіла в чвертьфіналі Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишає Відкритий чемпіонат Франції (Ролан Гаррос) після поразки у чвертьфіналі. Українка у двох сетах поступилася аргентинці Наді Подоросці.

Про це повідомляється на сайті змагань.

Матч тривав 1 годину і 20 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 4:6. Ця була перша зустріч тенісисток на корті.

Подороска вперше зіграла у чвертьфіналі на турнірі "Великого шолома". Вона стала першою в історії тенісисткою, якій на Ролан Гаррос вдалося пройти шлях від кваліфікації до півфіналу. Завдяки цьому успіху аргентинка дебютує в топ-50 рейтингу WTA.

Світоліна втретє в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру, але жодного разу не змогла подолати цей бар'єр.

Вона була останньою українкою на Відкритому чемпіонаті Франції. Турнір ще в першому круте покинули Даяна Ястремська, Марта Костюк, Катаріна Завацька і Катерина Козлова.

Нагадаємо, раніше Світоліна стала переможницею турніру міжнародної серії WTA в Страсбурзі. Це її другий титул в сезоні.