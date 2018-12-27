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Свитолина вылетела в Австралию на первый турнир сезона

Новости » Спорт    27.12.2018 - 09:59
Свитолина вылетела в Австралию на первый турнир сезона
Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

Украинская теннисистка примет участие на соревнованиях в Брисбене

Первая ракетка Украины и четвертая в мире Элина Свитолина отправилась в Австралию. Об этом украинская теннисистка сообщила в Instagram.

"Готова снова двигаться, впереди долгое и восхитительное путешествие. Увидимся в Австралии", - написала теннисистка в социальной сети.

Спортсменка начнет новый сезон турниром в Брисбене, где является действующей чемпионкой. В прошлом сезоне она в финале обыграла Александру Саснович (6:2, 6:1). Также украинка сыграет в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала турнира.

Турнир в Брисбене пройдет с 30 декабря 2018 по 6 января 2019 года. Соревнования в Мельбурне пройдут с 14 по 27 января, квалификация стартует с 8 января.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Свитолина завершила предсезонную подготовку.

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