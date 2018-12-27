Світоліна вилетіла до Австралії на перший турнір сезону

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Українська тенісистка візьме участь на змаганнях в Брісбені

Перша ракетка України і четверта в світі Еліна Світоліна вирушила до Австралії. Про це українська тенісистка повідомила в Instagram.

"Чи готова знову рухатися, попереду довгий і чудову подорож. Побачимося в Австралії", - написала тенісистка в соціальній мережі.

Спортсменка почне новий сезон турніром в Брісбені, де є чинною чемпіонкою. У минулому сезоні вона в фіналі обіграла Олександру Сасновіч (6:2, 6:1). Також українка зіграє в Мельбурні на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open). У минулому сезоні вона дійшла до чвертьфіналу турніру.

Турнір в Брісбені відбудеться з 30 грудня 2018 року по 6 січня 2019 року. Змагання в Мельбурні пройдуть з 14 по 27 січня, кваліфікація стартує з 8 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Світоліна завершила передсезонну підготовку.