Свитолина второй год подряд выходит в финал Итогового турнира WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в этом году в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщается в Twitter турнира.

Украинка в полуфинале одержала победу над швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая отказалась от продолжения встречи в третьем сете при счете 5:7, 6:3, 4:1.

Таким образом, Свитолина стала первой финалисткой Итогового турнира WTA 2019 года. Ее соперница по финалу определится в матче между австралийкой Эшли Барти и чешкой Каролиной Плишковой.

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс.

В 2017 году Элина не смогла пробиться в полуфинал, завершив выступление после матчей в группе: украинка проиграла Каролин Гарсии и будущей чемпионке Каролин Возняцки и одержала победу над Симоной Халеп.