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Світоліна вперше вийшла в півфінал US Open

Новини » Спорт    03.09.2019 - 21:27
Світоліна вперше вийшла в півфінал US Open
Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

У чверть фіналі змагань Світоліна обіграла британку Джоанну Конту

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал заключного в сезоні турніру Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки з тенісу (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення US Open Twitter.

Як повідомляється, поєдинок тривав 1 годину і 40 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4. У чверть фіналі змагань Світоліна за обіграла британку Джоанну Конту.

Загальний призовий фонд становить 50,4 млн доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що п'ята ракетка світу Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіз і вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США. Поєдинок тривав 1 годину та 16 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Крім того, Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося пройти у чвертьфінал всіх турнірів "Великих шоломів" (Grand Slam). Раніше серед українців максимально близьким до подібного результату був Андрій Медведєв. Він виходив у чвертьфінал на 3 з 4 мейджорів (всі, крім Вімблдону).

Нагадаємо, в цьому році Світоліна, оформивши путівку в півфінал турніру уїмблдон, встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді.

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Новини України ТеннисЭлина Свитолина
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