Світоліна вперше вийшла в півфінал US Open

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

У чверть фіналі змагань Світоліна обіграла британку Джоанну Конту

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал заключного в сезоні турніру Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки з тенісу (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення US Open Twitter.

Як повідомляється, поєдинок тривав 1 годину і 40 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4. У чверть фіналі змагань Світоліна за обіграла британку Джоанну Конту.

Загальний призовий фонд становить 50,4 млн доларів.

History made! @ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC — US Open Tennis (@usopen) 3 сентября 2019 г.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що п'ята ракетка світу Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіз і вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США. Поєдинок тривав 1 годину та 16 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Крім того, Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося пройти у чвертьфінал всіх турнірів "Великих шоломів" (Grand Slam). Раніше серед українців максимально близьким до подібного результату був Андрій Медведєв. Він виходив у чвертьфінал на 3 з 4 мейджорів (всі, крім Вімблдону).

Нагадаємо, в цьому році Світоліна, оформивши путівку в півфінал турніру уїмблдон, встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді.