Світоліна вперше вийшла в півфінал US Open

У чверть фіналі змагань Світоліна обіграла британку Джоанну Конту

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал заключного в сезоні турніру Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки з тенісу (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення US Open Twitter.

Як повідомляється, поєдинок тривав 1 годину і 40 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4. У чверть фіналі змагань Світоліна за обіграла британку Джоанну Конту.

Загальний призовий фонд становить 50,4 млн доларів.

History made! @ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC