Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина установила личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде, оформив путевку в полуфинал Уимблдона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертьфинале турнира восьмая ракетка мира в двух сетах обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 7:5, 6:4.

Ранее теннисистки встречались между собой лишь раз. Победу тогда также одержала Свитолина.

В полуфинале Элина сыграет с Симоной Халеп. Матч состоится 11 июля.