Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/Wimbledon)

Первая ракетка Украины оформила национальный рекорд

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дебютирует в четвертьфинале турнира Уимблдон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В поединке четвертого круга восьмая ракетка мира одолела хорватку Петру Мартич (24 в рейтинге WTA) со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

.@ElinaSvitolina is into her first quarterfinal at @Wimbledon



How she moved past Martic in straight sets --> https://t.co/Rc3TdKziO3 pic.twitter.com/K7eZSyxzYC — WTA (@WTA) July 8, 2019

Отметим, что благодаря этой победе Свитолина установила национальный рекорд. Среди украинских теннисистов ранее не было ни одного игрока, который бы сыграл на этой стадии соревнований на Уимблдоне.

Также она повторила свое лучшее достижение для соревнований из серии "Большого шлема" (Grand Slam). На счету Свитолиной четвертьфиналы в Australian Open (2018, 2019) и на Roland Garros (2015, 2017).

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей чешского противостояния Каролина Плишкова (3 в рейтинге WTA) - Каролина Мухова (68 в рейтинге WTA).

Напомним, Леся Цуренко и Екатерина Козлова покинули Уимблдон после первого круга.