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Світоліна вперше пробилася у півфінал Вімблдону

Новини » Спорт    09.07.2019 - 18:52
Світоліна вперше пробилася у півфінал Вімблдону
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Українка у двох сетах обіграла чешку Кароліну Мухову

Перша ракетка України Еліна Світоліна встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді, оформивши путівку в півфінал Вімблдону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У чвертьфіналі турніру восьма ракетка світу у двох сетах обіграла чешку Кароліну Мухову з рахунком 7:5, 6:4.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою лише раз. Перемогу тоді також здобула Світоліна.

У півфіналі Еліна зіграє з Сімоною Халеп. Матч відбудеться 11 липня.

Світоліна зіграє чвертьфінал на другому за значимістю корті Уїмблдону Визначилися суперниця Світоліної у чвертьфіналі Вімблдону
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