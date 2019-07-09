Світоліна вперше пробилася у півфінал Вімблдону

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Українка у двох сетах обіграла чешку Кароліну Мухову

Перша ракетка України Еліна Світоліна встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді, оформивши путівку в півфінал Вімблдону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У чвертьфіналі турніру восьма ракетка світу у двох сетах обіграла чешку Кароліну Мухову з рахунком 7:5, 6:4.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою лише раз. Перемогу тоді також здобула Світоліна.

У півфіналі Еліна зіграє з Сімоною Халеп. Матч відбудеться 11 липня.