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Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу Вімблдону

Новини » Спорт    08.07.2019 - 15:00
Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу Вімблдону
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Перша ракетка України оформила національний рекорд

Перша ракетка України Еліна Світоліна дебютує в чвертьфіналі турніру Вімблдон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У поєдинку четвертого кола восьма ракетка світу здолала хорватку Петру Мартич (24 в рейтингу WTA) з рахунком 6:4, 6:2. Тривалість матчу склала 1 годину 44 хвилини.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Світоліна встановила національний рекорд. Серед українських тенісистів раніше не було жодного гравця, який би зіграв на цій стадії змагань на Вімблдоні.

Також вона повторила своє найкраще досягнення для змагань з серії "Великого шолому" (Grand Slam). На рахунку Світоліної чвертьфінали в Australian Open (2018, 2019) і на Roland Garros (2015, 2017).

За вихід до півфіналу Світоліна посперечається з переможницею чеського протистояння Кароліна Плішкова (3 в рейтингу WTA) - Кароліна Мухова (68 в рейтингу WTA).

Нагадаємо, Леся Цуренко і Катерина Козлова покинули Вімблдон після першого кола.

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