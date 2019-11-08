Свитолина впервые в карьере сыграет на турнире в Мексике

Шестая ракетка мира Элина Свитолина впервые в своей карьере выступит на турнире в Мексике. Как сообщается на сайте соревнований, украинка примет участие в Abierto GNP Seguros, который пройдет со 2 по 8 марта 2020 года в Монтерреей.

Стоит отметить, что за свою карьеру 25-летняя спортсменка еще ни разу не выступала на кортах в Мексике.

Кроме того, свое участие в соревнованиях подтвердила и белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

В последние два сезона победительницей турнира становилась испанка Гарбинье Мугуруса.

Напомним, в течение сезона 2019 Элина Свитолина не выиграла ни одного турнира. Украинка вышла в финал лишь на Итоговом турнире, где уступила первой ракетке мира Эшли Барти. Также она 5 раз останавливалась в полуфинале (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон и US Open).