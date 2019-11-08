Світоліна вперше в кар'єрі зіграє на турнірі в Мексиці

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Як повідомляється на сайті змагань, українка візьме участь в Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтеррея.

Варто зазначити, що за свою кар'єру 25-річна спортсменка ще жодного разу не виступала на кортах в Мексиці.

Крім того, свою участь в змаганнях підтвердила і білоруська тенісистка Вікторія Азаренко.

Протягом останніх двох сезонів переможницею турніру ставала іспанка Гарбінє Мугуруса.

Нагадаємо, протягом сезону 2019 Еліна Світоліна не виграла жодного турніру. Українка вийшла в фінал лише на Підсумковому турнірі, де поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті. Також вона 5 разів зупинялася в півфіналі (Доха, Дубай, Індіан-Уеллс, Вімблдон і US Open).