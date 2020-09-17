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Свитолина возобновила теннисный сезон с победы

Автор: Вера Олейник

Первая ракетка Украины и шестая в мировом рейтинге Элина Свитолина стартовала с победы на турнире в Риме. Украинка в матче второго круга обыграла россиянку Анастасию Павлюченко.

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Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Игра продлилась 1 час и 47 минут. Украинка разобралась с соперницей в двух сетах, дожав ее на тай-брейке - 6:3, 7:6(4). В следующем круге Элина сыграет против победительницы пары Анетт Контавейт из Эстонии - Светлана Кузнецова из России.

Свитолина является двукратной чемпионкой турнира (2017, 2018).

Первая ракетка Украины не проводила официальных матчей с марта, когда выиграла в финале турнира в Монтеррее у Мари Боузковой из Чехии. Во время паузы, связанной с пандемией коронавируса, она принимала участие лишь в выставочных турнирах.

От участия в US Open Свитолина отказалась, из-за чего потеряла одну строчку в рейтинге WTA.

Также в 1/8 финала турнира в столице Италии сыграет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, где встретится со второй ракеткой мира Симоной Халеп.

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