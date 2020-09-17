Світоліна відновила тенісний сезон з перемоги

Перша ракетка України і шоста у світовому рейтингу Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі в Римі. Українка в матчі другого кола обіграла росіянку Анастасію Павлюченко.

Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Гра тривала 1 годину і 47 хвилин. Українка розібралася з суперницею у двох сетах, дожавши її на тай-брейку - 6:3, 7:6(4). У наступному колі Еліна зіграє проти переможниці пари Анетт Контавейт з Естонії - Світлана Кузнєцова з Росії.

Світоліна є дворазовою чемпіонкою турніру (2017, 2018).

Перша ракетка України не проводила офіційних матчів з березня, коли виграла у фіналі турніру в Монтерреї у Марі Боузкової з Чехії. Під час паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, вона брала участь лише у виставкових турнірах.

Від участі в US Open Світоліна відмовилася, через що втратила одну сходинку в рейтингу WTA.

Також в 1/8 фіналу турніру в столиці Італії зіграє друга ракетка України Даяна Ястремська, де зустрінеться з другою ракеткою світу Сімоною Халеп.