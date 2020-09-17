ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Світоліна відновила тенісний сезон з перемоги

Автор: Вера Олейник

Перша ракетка України і шоста у світовому рейтингу Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі в Римі. Українка в матчі другого кола обіграла росіянку Анастасію Павлюченко.

Популярні новини

Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Гра тривала 1 годину і 47 хвилин. Українка розібралася з суперницею у двох сетах, дожавши її на тай-брейку - 6:3, 7:6(4). У наступному колі Еліна зіграє проти переможниці пари Анетт Контавейт з Естонії - Світлана Кузнєцова з Росії.

Світоліна є дворазовою чемпіонкою турніру (2017, 2018).

Перша ракетка України не проводила офіційних матчів з березня, коли виграла у фіналі турніру в Монтерреї у Марі Боузкової з Чехії. Під час паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, вона брала участь лише у виставкових турнірах.

Від участі в US Open Світоліна відмовилася, через що втратила одну сходинку в рейтингу WTA.

Також в 1/8 фіналу турніру в столиці Італії зіграє друга ракетка України Даяна Ястремська, де зустрінеться з другою ракеткою світу Сімоною Халеп.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТеннисЭлина СвитолинаРимсоревнования