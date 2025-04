Світоліна вийшла в півфінал мадридського "тисячника", де може зіграти з Костюк (відео)

Мадрид, WTA 1000, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Моюка Утідзіма (Японія) – 6:2, 6:1

На початку першого сету тенісистки обмінялися брейками, проте надалі українка перехопила ініціативу та взяла три гейми поспіль. Партія завершилася після восьмого гейму: Світоліна реалізувала ще один брейк і виграла сет з рахунком 6:2.

У другій партії українка дозволила суперниці взяти лише один розіграш очка, після чого впевнено виграла п'ять геймів поспіль, оформивши два брейки. Сет завершився з рахунком 6:1 на її користь.

Гра тривала всього за 54 хвилини.

Sensational Svitolina @ElinaSvitolina is yet to drop a set as she moves into the semifinals in Madrid after defeating Uchijima 6-2, 6-1!#MMOPEN pic.twitter.com/ItkWnXLNlt