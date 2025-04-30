Світоліна вийшла в півфінал мадридського "тисячника", де може зіграти з Костюк (відео)

Лідер українського тенісу Елліна Світоліна без проблем здолала японку Моюку Утідзіму в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Мадрид, WTA 1000, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Моюка Утідзіма (Японія) – 6:2, 6:1

Як пройшла гра

На початку першого сету тенісистки обмінялися брейками, проте надалі українка перехопила ініціативу та взяла три гейми поспіль. Партія завершилася після восьмого гейму: Світоліна реалізувала ще один брейк і виграла сет з рахунком 6:2.

У другій партії українка дозволила суперниці взяти лише один розіграш очка, після чого впевнено виграла п'ять геймів поспіль, оформивши два брейки. Сет завершився з рахунком 6:1 на її користь.

Гра тривала всього за 54 хвилини.

Sensational Svitolina @ElinaSvitolina is yet to drop a set as she moves into the semifinals in Madrid after defeating Uchijima 6-2, 6-1!#MMOPEN pic.twitter.com/ItkWnXLNlt — wta (@WTA) April 30, 2025

Що означає перемога Світоліної

Перша ракетка України здобула вже 11-ту перемогу поспіль. Це друга за тривалістю переможна серія в її кар'єрі. Особистий рекорд тенісистки – 12 перемог підряд був встановлений у 2013 році.

Також Світоліна оновила свій рекорд за кількістю виграних сетів поспіль – тепер їх 22. Попереднє досягнення – серія з 16-ти виграних сетів датується все тим же 2013-м.

Еліна вперше вийшла до півфіналу турніру в Мадриді. Раніше її найкращим результатом тут був другий раунд. Вона зіграє свій 12-й півфінал на турнірах WTA 1000 та перший – з березня 2021 року.

З ким гратиме далі

Ідеальним подальшим розкладом став би суто український півфінал – Свтоліна проти Марти Костюк. Але для цього другій вітчизняній ракетці треба зробити майже неможливе – перемогти лідера світового рейтингу – "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

Цей поєдинок відбудеться сьогодні та розпочнеться не раніше 21:00 за київським часом. Букмекери в успіх Костюк зовсім не вірять. Коефіцієнт на її перемогу – 4,30. Успіх білоруски оцінюється – в 1,22.