ua en ru
Пт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Я - не інопланетянка": Костюк висловилась про стиль і правила у тенісі

П'ятниця 25 квітня 2025 15:30
UA EN RU
"Я - не інопланетянка": Костюк висловилась про стиль і правила у тенісі Фото: Марта Костюк - одна з найбільш стильних тенісисток (instagram.com/martakostyuk)
Автор: Андрій Костенко

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася своїми думками щодо особистого стилю, ролі моди в її житті та обмежень, які все ще існують у тенісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Марта Костюк - про моду, свободу і впевненість

"Є такий відомий вислів: "Це ви носите одяг, а не він вас", - наголосила спортсменка.

Вона переконана, що кожен має право на самовираження через зовнішній вигляд, і що стиль - це спосіб підкреслити індивідуальність.

Костюк вважає, що для неї завжди було важливо мати гарний вигляд як на корті, так і поза ним. Вона зізнається, що мода для неї - не просто про одяг, а про відчуття впевненості та свободи.

"Краса моди полягає в тому, що можна змінюватися і рости, немає жодних обмежень щодо того, що носити і як. У тебе є так багато свободи", - розмірковує Марта.

Костюк - про обмеження у тенісі

Попри це, тенісистка зазначає, що в тенісі все ще зберігається певна консервативність у дизайні одягу для виступів.

"Теніс досі досить обмежений у фасонах і дизайні. Поза кортом існує набагато більше свободи, і я з радістю занурюся в це більше", - каже вона.

Особливу увагу Костюк звертає на реакцію оточення, коли вона з'являється на змаганнях у тренчі, джинсах, на підборах і в сонячних окулярах. За її словами, на неї дивляться так, ніби вона з іншої планети.

"Бачите, яка проблема у нас є в тенісі. Коли я йду в цьому вбранні - тренч, джинси, підбори, сонячні окуляри - всі на мене дивляться, наче я інопланетянка. І це проблема, нам треба це змінити", - ділиться вона.

На її думку, кожна тенісистка повинна мати можливість виглядати красиво і почуватися впевнено.

"Я хочу, щоб кожна дівчина могла так пройтися перед тренуванням. Щоб вони мали кращий вигляд, і почувалися краще на початку дня", - підсумовує тенісистка.

Сьогодні Костюк проведе свій перший матч на турнірі WTA 10000 в Мадриді проти британки Емми Радукану.

Дивіться також більше яскравих фото тенісистки, красою і талантом якої захоплюється весь світ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк
NEWS
Під Москвою підірвали авто: ліквідовано топ-генерала Генштабу РФ
Під Москвою підірвали авто: ліквідовано топ-генерала Генштабу РФ
DAILY
Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію