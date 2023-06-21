Світоліна виступить на Вімблдоні-2023 без врахування рейтингу: як це можливо

28-річна українка отримала вайлдкард від організаторів третього "Гренд Слема" 2023 року. Турнір розпочнеться 3 липня і триватиме до 16 липня.

Світоліна потрапила в список обраних, які зіграють на Вімблдоні, завдяки попереднім досягненням. Разом із нею запрошення отримала легендарна американка Вінус Вільямс, а також 5 британських тенісисток. Прізвище ще однієї щасливиці оголосять згодом.

Упродовж кар'єри досвідчена українка 9 разів грала на Вімблдонському турнірі. Найкращим досягненням Світоліної залишається півфінал у 2019 році. Там вона поступилася майбутній переможниці мейджора Сімоні Халеп із Румунії.

Раніше Вімблдон розіслав тенісистам із РФ і Білорусі список вимог для участі в мейджорі 2023 року. Вони повинні виступати під нейтральним прапором. Також їм заборонено підтримувати вторгнення РФ до України. Також тенісисти не повинні отримувати виплати від урядів, зокрема і спонсорські.