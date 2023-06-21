ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світоліна виступить на Вімблдоні-2023 без врахування рейтингу: як це можливо

Новость на русском →
Лондон, Середа 21 червня 2023 14:40
Світоліна виступить на Вімблдоні-2023 без врахування рейтингу: як це можливо Фото: Еліна Світоліна встигла виграти один титул після відновлення кар'єри (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Антон Федорців

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету запросив імениту українську тенісистку Еліну Світоліну взяти участь у Вімблдонському турнірі 2023 року. Її персональний рейтинг у момент дедлайну не дозволяв приїхати в Лондон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мейджора.

28-річна українка отримала вайлдкард від організаторів третього "Гренд Слема" 2023 року. Турнір розпочнеться 3 липня і триватиме до 16 липня.

Світоліна потрапила в список обраних, які зіграють на Вімблдоні, завдяки попереднім досягненням. Разом із нею запрошення отримала легендарна американка Вінус Вільямс, а також 5 британських тенісисток. Прізвище ще однієї щасливиці оголосять згодом.

Упродовж кар'єри досвідчена українка 9 разів грала на Вімблдонському турнірі. Найкращим досягненням Світоліної залишається півфінал у 2019 році. Там вона поступилася майбутній переможниці мейджора Сімоні Халеп із Румунії.

Раніше Вімблдон розіслав тенісистам із РФ і Білорусі список вимог для участі в мейджорі 2023 року. Вони повинні виступати під нейтральним прапором. Також їм заборонено підтримувати вторгнення РФ до України. Також тенісисти не повинні отримувати виплати від урядів, зокрема і спонсорські.

До слова, раніше Вінус Вільямс повторила вікове досягнення у жіночому турі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Элина Свитолина Уимблдон
NEWS
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією