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Свитолина выступит на Уимблдоне-2023 без учета рейтинга: как это возможно

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Лондон, Среда 21 июня 2023 14:40
Свитолина выступит на Уимблдоне-2023 без учета рейтинга: как это возможно Фото: Элина Свитолина успела выиграть один титул после возобновления карьеры (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Антон Федорцив

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета пригласил именитую украинскую теннисистку Элину Свитолину принять участие в Уимблдонском турнире 2023 года. Ее персональный рейтинг в момент дедлайна не разрешал приехать в Лондон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мэйджора.

28-летняя украинка получила уайлд-кард от организаторов третьего "Грэнд Слэма" 2023 года. Турнир начнется 3 июля и продлится до 16 июля.

Свитолина попала в список избранных, сыграющих на Уимблдоне, благодаря предыдущим достижениям. Вместе с ней приглашение получила легендарная американка Винус Уильямс, а также 5 британских теннисисток. Фамилию еще одной счастливицы объявят со временем.

На протяжении карьеры опытная украинка 9 раз играла на Уимблдонском турнире. Лучшим достижением Свитолиной остается полуфинал в 2019 году. Там она уступила будущей победительнице мэйджора Симоне Халеп из Румынии.

Ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года. Они должны выступать под нейтральным флагом. Также им запрещено поддерживать вторжение РФ в Украину. Также теннисисты не должны получать выплаты от правительств, в том числе и спонсорские.

К слову, ранее Винус Уильямс повторила возрастное достижение в женском туре.

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