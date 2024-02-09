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Світоліна відновила тренування після травми на Australian Open: відео трудових буднів

Фото: Еліна Світоліна невдовзі повернеться на корт (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна почала набирати фізичну форму після отриманої у січні дошкульної травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram тенісистки.

29-річна спортсменка відновила тренувальний процес. Відеозвіт занять українка виклала в мережу.

"Back to work", – лаконічно написала Світоліна, прикріпивши світлину з тренажерного залу зі задоволеним виразом обличчя.

Українська тенісистка повернулася до тренувань після півмісячної паузи. У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії вона травмувала спину та вимушено відмовилася від продовження боротьби. Сама Світоліна описала ушкодження, як "повне блокування спини".

Наразі турнірні плани національної першої ракетки невідомі. Ще в січні Світоліна потрапила в заявковий список турніру в Дубаях (18-24 лютого). Пізніше відбудуться змагання в американських Сан-Дієго та Остіні. Усі три турніри зіграють на "харді".

 

 

До слова, раніше Світоліна замкнула топ-20 рейтингу WTA в оновленій версії.

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Еліна СвітолінаТеннис