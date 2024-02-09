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Свитолина возобновила тренировки после травмы на Australian Open: видео трудовых будней

Фото: Элина Свитолина вскоре вернется на корт (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала набирать физическую форму после полученной в январе чувствительной травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram теннисистки.

29-летняя спортсменка возобновила тренировочный процесс. Видеоотчет занятий украинка выложила в сеть.

"Back to work", – лаконично написала Свитолина, прикрепив фотографию из тренажерного зала с удовлетворенным выражением лица.

Украинская теннисистка вернулась к тренировкам после полумесячной паузы. В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии она травмировала спину и вынужденно отказалась от продолжения борьбы. Сама Свитолина описала повреждение, как "полную блокировку спины".

В настоящее время турнирные планы национальной первой ракетки неизвестны. Еще в январе Свитолина попала в заявочный список турнира в Дубаях (18-24 февраля). Позже состоятся соревнования в американских Сан-Диего и Остине. Все три турнира сыграют на "харде".

 

 

К слову, ранее Свитолина замкнула топ-20 рейтинга WTA в обновленной версии.

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Элина СвитолинаТеннис