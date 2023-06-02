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Світоліна вибила одну та вийшла на іншу росіянку на "Ролан Гарросі-2023"

Фото: Еліна Світоліна стала співавторкою драми на турнірі "Великого шолома" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою українки Еліни Світоліної завершився матч третього раунду Відкритого чемпіонату Франції проти російської тенісистки Анни Блінкової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/16 фіналу, жінки

Блінкова – Світоліна – 1:2 (6:2, 2:6, 5:7)

Дебют зустрічі склався для українки невдало. Вона віддала перший же гейм на власній подачі. І хоч далі Світоліна з брейком зуміла вирівняти становище (2:2), але психологічну перевагу росіянки не похитнула. Блінкова доволі швидко зі ще двома брейками закрила сет.

Утім, цим лише розгнівала екс-першу ракетку України. Світоліна розпочала заново з другої партії. Відповідь української тенісистки була приголомшливою. Вона виграла 5 (!) геймів поспіль, зокрема і три на подачах нейтральної росіянки. Блінкова зуміла лише уникнути повного розгрому, розмочивши рахунок під кінець сету.

Окреслила бажання перемогти Світоліна на старті вирішальної партії. Російська тенісистка ледве відіграла брейк-пойнт у першому геймі. Проте, в третьому вже не змогла опиратися українці. Однак, повернулася у гру завдяки брейку в середині сету (3:3).

Перебіг подій став драматичним. Спершу суперниці набрали по пункту на власних подачах. Далі Світоліна ззовні легко оформила надзвичайно важливий брейк і вийшла вперед. Та перевагою "свого" гейму вітчизняна тенісистка не скористалася, віддавши подачу Блінковій. Довелося ще раз брати подачу росіянки, а потім не без проблем реалізувати матч-пойнт на власній.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з наступною уродженкою РФ – Дарією Касаткіною. Дев'ята сіяна на "Ролан Гарросі" російська тенісистка легко впоралася з американкою Стернс у двох сетах (6:0, 6:1). Матч відбудеться 4 червня.

До слова, напередодні Цуренко подолала другий раунд French Open-2023 на відмові суперниці.

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Элина СвитолинаТеннис