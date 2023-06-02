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Свитолина выбила одну и вышла на другую россиянку на "Ролан Гарросе-2023"

Фото: Элина Свитолина стала соавтором драмы на турнире "Большого шлема" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинки Элины Свитолиной завершился матч третьего раунда Открытого чемпионата Франции против российской теннисистки Анны Блинковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/16 финала, женщины

Блинкова – Свитолина – 1:2 (6:2, 2:6, 5:7)

Дебют встречи сложился для украинки неудачно. Она отдала первый же гейм на собственной подаче. И хотя дальше Свитолина с брейком сумела выровнять положение (2:2), но психологическое преимущество россиянки не поколебла. Блинкова довольно быстро с еще двумя брейками закрыла сет.

Впрочем, этим только разгневала экс-первую ракетку Украины. Свитолина начала заново со второй партии. Ответ украинской теннисистки был потрясающим. Она выиграла 5 (!) геймов подряд, в том числе и три на подачах нейтральной россиянки. Блинкова сумела лишь избежать полного разгрома, размочив счет на исходе сета.

Обозначила желание победить Свитолина на старте решающей партии. Российская теннисистка едва отыграла брейк-пойнт в первом гейме. Однако в третьем уже не смогла совладать с украинкой. Но вернулась в игру благодаря брейку в середине сета (3:3).

Течение событий стало драматичным. Сначала соперницы набрали по пункту на собственных подачах. Далее Свитолина внешне легко оформила чрезвычайно важный брейк и вышла вперед. Но преимуществом "своего" гейма отечественная теннисистка не воспользовалась, отдав подачу Блинковой. Пришлось еще раз брать подачу россиянки, а затем не без проблем реализовать матч-пойнт на собственной.

В следующем круге Свитолина встретится со следующей уроженкой РФ – Дарьей Касаткиной. Девятая сеянная на "Ролан Гарросе" российская теннисистка легко справилась с американкой Стернс в двух сетах (6:0, 6:1). Матч состоится 4 июня.

К слову, накануне Цуренко преодолела второй раунд French Open-2023 на отказе соперницы.

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Элина СвитолинаТеннис