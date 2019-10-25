Світоліна дізналася імена своїх суперниць на Підсумковому турнірі WTA

Українка зіграє з Плішковою, Халеп і Андрееску в групі
Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася імена своїх суперниць у груповому раунду Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це організатори турніру повідомили у Twitter.
Тенісистка потрапила в "Пурпурну групу", де зіграють чешка Кароліна Плішкова, румунка Симона Халеп і канадка Бьянка Андрееску.
Другий квартет склали австралійка Ешлі Барті, японка Наомі Осака, чешка Петра Квітова та швейцарка Белінда Бенчіч.
Group draw @WTAFinals:— WTA Insider (@WTA_insider) October 25, 2019
Red Group
Barty
Osaka
Kvitova
Bencic
Purple Group
Pliskova
Andreescu
Halep
Svitolina
Play begins Sunday.
Півфінальні пари складуть по дві найсильніші тенісистки з кожної групи.
The 2019 @SHISEIDO_corp WTA Finals Shenzhen lineup pic.twitter.com/7i9cNgJdng— WTA Finals (@WTAFinals) October 25, 2019
Змагання в китайському Шеньчжені стартують у неділю, 27 жовтня. Матчі групового етапу будуть проходити протягом шести днів (по два в день), півфінали відбудуться в суботу, 2 листопада, а фінал - 3 листопада
Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру. У торішньому фіналі, який відбувся в Сінгапурі, вона перемогла американку Слоан Стівенс.
У 2017 році Еліна не змогла пробитися в півфінал, завершивши виступ після матчів в групі: українка програла Каролін Гарсії і майбутній чемпіонці Каролін Возняцкі і здобула перемогу над Сімоною Халеп.