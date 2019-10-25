Світоліна дізналася імена своїх суперниць на Підсумковому турнірі WTA

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

Українка зіграє з Плішковою, Халеп і Андрееску в групі

Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася імена своїх суперниць у груповому раунду Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це організатори турніру повідомили у Twitter.

Тенісистка потрапила в "Пурпурну групу", де зіграють чешка Кароліна Плішкова, румунка Симона Халеп і канадка Бьянка Андрееску.

Другий квартет склали австралійка Ешлі Барті, японка Наомі Осака, чешка Петра Квітова та швейцарка Белінда Бенчіч.

Group draw @WTAFinals:



Red Group

Barty

Osaka

Kvitova

Bencic



Purple Group

Pliskova

Andreescu

Halep

Svitolina



Play begins Sunday. — WTA Insider (@WTA_insider) October 25, 2019

Півфінальні пари складуть по дві найсильніші тенісистки з кожної групи.

The 2019 @SHISEIDO_corp WTA Finals Shenzhen lineup pic.twitter.com/7i9cNgJdng — WTA Finals (@WTAFinals) October 25, 2019

Змагання в китайському Шеньчжені стартують у неділю, 27 жовтня. Матчі групового етапу будуть проходити протягом шести днів (по два в день), півфінали відбудуться в суботу, 2 листопада, а фінал - 3 листопада

Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру. У торішньому фіналі, який відбувся в Сінгапурі, вона перемогла американку Слоан Стівенс.

У 2017 році Еліна не змогла пробитися в півфінал, завершивши виступ після матчів в групі: українка програла Каролін Гарсії і майбутній чемпіонці Каролін Возняцкі і здобула перемогу над Сімоною Халеп.