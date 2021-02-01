Свитолина с уверенной победы стартовала на турнире в Мельбурне

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA 500 Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне. В матче второго круга она в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович (6:1, 6:4).

Теннисистки провели на корте 1 час и 14 минут. В следующем раунде украинка сыграет с представительницей Латвии Аленой Остапенко.

Отметим, что ранее соперницы встречались трижды. Дважды побеждала латвийская спортсменка, один раз украинка.

Матч состоится 3 февраля 2021 года. Базовое время начала встречи - 02:00 по Киеву.

Турнир WTA 500 в Мельбурне продлится до 7 февраля. Он созданы для подготовки теннисистов к первому турниру серии "Большого шлема" Australian Open, который возьмет старт 8 февраля. Затем также пройдет еще один турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.

Напомним, только один украинский теннисист преодолел квалификацию Australian Open.