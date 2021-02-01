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Світоліна з впевненої перемоги стартувала на турнірі в Мельбурні

Автор: Вера Олейник

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA 500 Gippsland Trophy в австралійському Мельбурні. У матчі другого кола вона у двох сетах обіграла німкеню Андреа Петкович (6:1, 6:4).

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Тенісистки провели на корті 1 годину і 14 хвилин. У наступному раунді українка зіграє з представницею Латвії Оленою Остапенко.

Зазначимо, що раніше суперниці зустрічалися тричі. Двічі перемагала латвійська спортсменка, один раз українка.

Матч відбудеться 3 лютого 2021 року. Базовий час початку зустрічі - 02:00 за Києвом.

Турнір WTA 500 в Мельбурні триватиме до 7 лютого. Він створені для підготовки тенісистів до першого турніру серії "Великого шлему" Australian Open, який візьме старт 8 лютого. Потім також пройде ще один турнір WTA 250, який стартує в Мельбурні 15 лютого.

Нагадаємо, тільки один український тенісист подолав кваліфікацію Australian Open.

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