Свитолина в упорном матче пробилась в четвертьфинал Чжэнчжоу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в матче второго раунда нового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжэнчжоу. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Украинка победила на тайбрейке заключительного третьего сета. Продолжительность поединка составила 2,5 часа и завершилась со счетом 3:6, 6:1,7:6. Это пятая победа подряд для Свитолиной в матчах с Юлией Путинцевой.

Сегодня Элину ждет еще один поединок (из-за дождя организаторы отменили все вчерашние матчи). В 1/4 финала третья ракетка мирового рейтинга сыграет с француженкой Кристиной Младенович, в своем матче второго раунда обыгравшей соотечественницу Каролин Гарсию.

Для Элины и Кристины это будет лишь второй очный матч: в 2011 году на турнире ITF в Турции Младенович выиграла у Свитолиной в двух сетах.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира впервые с января прошлого года. Это личный рекорд Украинский, который она установила по итогам Открытого чемпионата США (US Open) в сезоне 2017.