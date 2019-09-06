ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Свитолина уступила Уильямс в своем дебютном полуфинале US Open

Новости » Спорт    06.09.2019 - 08:44
Свитолина уступила Уильямс в своем дебютном полуфинале US Open
Фото: Серена Уильямс и Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка вновь станет третьей ракеткой мира

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Женской теннисной ассоциации (WTA).

Противостояние продолжалось 1 час и 10 минут и завершилось 6:3, 6:1. Для теннисисток это был шестой очный поединок. Уильямс выиграла в их первых четырех встречах, а Свитолина - в последнем матче на Олимпиаде в 2016 году.

В финале турнира американка сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счtтом 7:6 (7:3), 7:5.

Дебютный полуфинал на US Open позволит Свитолиной вернуться на третью строчку мирового рейтинга.

Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open в одиночном разряде. В 2018 году она проиграла в финале японке Наоми Осаке. Однако в этом сезоне Осака не смогла защитить титул, уступив Бенчич в четвёртом круге турнира.

Напомним, Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в четвертьфиналы всех турниров "Больших шлемов" (Grand Slam). Ранее среди украинцев максимально близким к подобному результату был Андрей Медведев. Он выходил в четвертьфиналы на 3 из 4 мэйджоров (все, кроме Уимблдона).

Также в этом году Свитолина, оформив путевку в полуфинал Уимблдонского турнира, установила личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде.

Свитолина и Уильямс сыграют первым запуском на главном стадионе US Open Свитолина сыграет с Сереной Уильямс в 1/2 финала US Open
Новости Украины ТеннисЭлина СвитолинаСерена Уильямс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь