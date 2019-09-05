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Свитолина и Уильямс сыграют первым запуском на главном стадионе US Open

Новости » Спорт    05.09.2019 - 15:12
Свитолина и Уильямс сыграют первым запуском на главном стадионе US Open
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/Wimbledon)

Украинка и американка встретятся в полуфинале

Пятая и восьмая ракетки мира Элина Свитолина и Серена Уильямс сыграют на главном корте Открытого чемпионата США (US Open) - стадионе имени Артура Эша. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Украинка и американка проведут полуфинальный поединок первым запуском в ночь с четверга на пятницу. Начало встречи в 19:00 по местному времени или в 02:00 по Киеву. После них на корт выйдут Белинда Бенчич (Швейцария) и Бьянка Андрееску (Канада), которые определят вторую финалистку.

Отметим, что Свитолина и Уильямс встречались между собой пять раз. В четырех матчах победила американка. Последняя их встреча состоялась еще в 2016 году на Олимпийских играх, когда Элина отпраздновала пока единственную победу над именитой соперницей.

Напомним, Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в четвертьфиналы всех турниров "Больших шлемов" (Grand Slam). Ранее среди украинцев максимально близким к подобному результату был Андрей Медведев. Он выходил в четвертьфиналы на 3 из 4 мэйджоров (все, кроме Уимблдона).

Также в этом году Свитолина, оформив путевку в полуфинал Уимблдонского турнира, установила личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде.

Свитолина обыграла Винус Уильямс и прошла в третий круг US Open Свитолина впервые с марта вернулась в топ-5 рейтинга WTA
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