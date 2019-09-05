ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна і Вільямс зіграють першим запуском на головному стадіоні US Open

Новини » Спорт    05.09.2019 - 15:12
Світоліна і Вільямс зіграють першим запуском на головному стадіоні US Open
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Українка і американка зустрінуться в півфіналі

П'ята і восьма ракетки світу Еліна Світоліна і Серена Вільямс зіграють на головному корті Відкритого чемпіонату США (US Open) - стадіоні імені Артура Еша. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Українка і американка проведуть півфінальний поєдинок першим запуском в ніч з четверга на п'ятницю. Початок зустрічі о 19:00 за місцевим часом або о 02:00 за Києвом. Після них на корт вийдуть Белінда Бенчіч (Швейцарія) і Бьянка Андрееску (Канада), які визначать другу фіналістку

Зазначимо, що Світоліна і Вільямс зустрічалися між собою п'ять разів. У чотирьох матчах перемогла американка. Остання їхня зустріч відбулася ще у 2016 році на Олімпійських іграх, коли Еліна відсвяткувала поки єдину перемогу над іменитою суперницею.

Нагадаємо, Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося пройти в чвертьфінал всіх турнірів "Великих шоломів" (Grand Slam). Раніше серед українців максимально близьким до подібного результату був Андрій Медведєв. Він виходив в чвертьфінал на 3 з 4 мейджорів (все, крім Вімблдону).

Також цього року Світоліна, оформивши путівку в півфінал турніру уїмблдон, встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді.

Світоліна обіграла Вінус Вільямс і пройшла до третього кола US Open Світоліна вперше з березня повернулася в топ-5 рейтингу WTA
Новини України ТеннисЭлина СвитолинасоревнованияСерена Уильямс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся