Світоліна і Вільямс зіграють першим запуском на головному стадіоні US Open

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Українка і американка зустрінуться в півфіналі

П'ята і восьма ракетки світу Еліна Світоліна і Серена Вільямс зіграють на головному корті Відкритого чемпіонату США (US Open) - стадіоні імені Артура Еша. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Українка і американка проведуть півфінальний поєдинок першим запуском в ніч з четверга на п'ятницю. Початок зустрічі о 19:00 за місцевим часом або о 02:00 за Києвом. Після них на корт вийдуть Белінда Бенчіч (Швейцарія) і Бьянка Андрееску (Канада), які визначать другу фіналістку

Зазначимо, що Світоліна і Вільямс зустрічалися між собою п'ять разів. У чотирьох матчах перемогла американка. Остання їхня зустріч відбулася ще у 2016 році на Олімпійських іграх, коли Еліна відсвяткувала поки єдину перемогу над іменитою суперницею.

Нагадаємо, Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося пройти в чвертьфінал всіх турнірів "Великих шоломів" (Grand Slam). Раніше серед українців максимально близьким до подібного результату був Андрій Медведєв. Він виходив в чвертьфінал на 3 з 4 мейджорів (все, крім Вімблдону).

Також цього року Світоліна, оформивши путівку в півфінал турніру уїмблдон, встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді.