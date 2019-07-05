Свитолина повторила личный рекорд на Уимблдоне

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/Wimbledon)

Украинская теннисистка прошла в четвертый круг турнира

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертый круг, обыграв представительницу Греции Марию Саккари (32 ракетка WTA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч продлился чуть более двух часов и завершился со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Это была первая очная встреча соперниц.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей поединка Петра Мартич (Хорватия, 24) - Даниэль Коллинз (США).

Свитолина лишь раз выходила в четвертый раунд Уимблдона - в 2017 году.

Напомним, в первом круге Элина обыграла австралийку Дарью Гаврилову, а второй прошла на отказе соперницы.