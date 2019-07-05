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Світоліна повторила особистий рекорд на Вімблдоні

Новини » Спорт    05.07.2019 - 15:31
Світоліна повторила особистий рекорд на Вімблдоні
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Українська тенісистка пройшла в четверте коло турніру

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола, перегравши представницю Греції Марію Саккари (32 ракетка WTA). Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч тривав трохи більше двох годин і завершився з рахунком 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Це була перша очна зустріч суперниць.

За вихід у чвертьфінал Світоліна посперечається з переможцем поєдинку Петра Мартіч (Хорватія, 24) — Даніель Коллінз (США).

Нагадаємо, у першому колі Еліна обіграла австралійку Дарину Гаврилову, а другий пройшла на відмову суперниці.

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