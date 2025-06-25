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Світоліна в тенісному трилері з тай-брейком поступилась на WTA 500 у Бад-Гомбурзі

Бад-Гомбург, Середа 25 червня 2025 18:06
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Світоліна в тенісному трилері з тай-брейком поступилась на WTA 500 у Бад-Гомбурзі Фото: Еліна Світоліна перервала серію виходів у чвертьфінали (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна не змогла пробитися до чвертьфіналу трав'яного турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У другому колі змагань вона поступилася бразилійці Беатріс Хаддад Маї у напруженому трисетовому матчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гри.

WTA 500, Бад-Гомбург, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) – 6:3, 4:6, 6:7

Як пройшла гра

Поєдинок тривав майже дві з половиною години. Це була перша зустріч суперниць на корті.

У першій партії Світоліна впевнено тримала ініціативу. Українка зробила вирішальний брейк у шостому геймі, що дозволило їй завершити сет з рахунком 6:3 на свою користь.

У другому сеті Світоліна мала нагоду оформити ще один брейк, однак не реалізувала свої шанси. Натомість Хаддад Мая забрала подачу Еліни у вирішальному геймі, що дозволило зрівняти рахунок по партіях – 6:4 на користь бразилійки.

Вирішальний сет був сповнений боротьби та нервів. Тенісистки по черзі брали подачі одна одної, а Світоліна змогла відіграти одразу чотири матч-боли на тай-брейку. Проте п'ята спроба не вдалася і перемога дісталася представниці Бразилії – 9:7.

Завершення серії

Поразка в Бад-Гомбурзі стала для Світоліної завершенням серії із чотирьох поспіль виходів до чвертьфіналів на турнірах WTA.

До цього українка показувала стабільні результати на ґрунтових змаганнях, зокрема виграла трофей у Руані, доходила до півфіналу в Мадриді та чвертьфіналів у Римі та на "Ролан Гаррос".

Наступним змаганням першої ракетки України стане головний трав'яний мейджор – Вімблдонський турнір, основна сітка якого стартує на наступному тижні. Завдяки високому рейтингу, дві українки – Світоліна та Марта Костюк – будуть на "Вімблдоні" серед сіяних.

Раніше повідомили, куди Світоліна витратить призові за престижну міжнародну премію.

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Теніс Еліна Світоліна
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