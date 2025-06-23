Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк потрапили в елітний список "Вімблдона"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Світоліна й Костюк – у посіві на "Вімблдоні"

Світоліна зберегла за собою 14-ту позицію, незважаючи на відсутність виступів минулого тижня. Це вже 362-й тиждень у її кар'єрі серед топ-20 тенісисток світу.

Марта Костюк, яка програла в першому колі турніру WTA 500 у Берліні, залишається на 26-й сходинці. Обидві українки гарантовано отримають посів на "Вімблдоні", що стартує наступного тижня.

Прогрес Ястремської та рекорд Стародубцевої

Після виходу у фінал у Ноттінгемі Даяна Ястремська піднялася на чотири позиції – тепер вона 42-га. Юлія Стародубцева додала один щабель і повторила особистий рекорд – 67-е місце.

Ангеліна Калініна втратила шість позицій і опустилася на 107-й рядок.

Парний залік: Людмила Кіченок залишається лідеркою

У парному заліку Людмила Кіченок залишається лідеркою серед українок – 12-та у світі. Її сестра Надія Кіченок – 57-ма (-3), а Марта Костюк піднялася на 80-те місце (+3).

Які зміни в топ-10

На чолі рейтингу WTA залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко. За нею йдуть дві американки – Коко Гофф та Джесіка Пегула. На четверту позицію вийшла італійка Жасмін Паоліні, яка випередила представницю Китаю Чжен Цінвень.

Топ-10 рейтингу WTA: