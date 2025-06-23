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Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк потрапили в елітний список "Вімблдона"

Понеділок 23 червня 2025 11:30
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Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк потрапили в елітний список "Вімблдона" Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг станом на понеділок, 23 червня. Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Світоліна й Костюк – у посіві на "Вімблдоні"

Світоліна зберегла за собою 14-ту позицію, незважаючи на відсутність виступів минулого тижня. Це вже 362-й тиждень у її кар'єрі серед топ-20 тенісисток світу.

Марта Костюк, яка програла в першому колі турніру WTA 500 у Берліні, залишається на 26-й сходинці. Обидві українки гарантовано отримають посів на "Вімблдоні", що стартує наступного тижня.

Прогрес Ястремської та рекорд Стародубцевої

Після виходу у фінал у Ноттінгемі Даяна Ястремська піднялася на чотири позиції – тепер вона 42-га. Юлія Стародубцева додала один щабель і повторила особистий рекорд – 67-е місце.

Ангеліна Калініна втратила шість позицій і опустилася на 107-й рядок.

Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк потрапили в елітний список &quot;Вімблдона&quot;

Парний залік: Людмила Кіченок залишається лідеркою

У парному заліку Людмила Кіченок залишається лідеркою серед українок – 12-та у світі. Її сестра Надія Кіченок – 57-ма (-3), а Марта Костюк піднялася на 80-те місце (+3).

Які зміни в топ-10

На чолі рейтингу WTA залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко. За нею йдуть дві американки – Коко Гофф та Джесіка Пегула. На четверту позицію вийшла італійка Жасмін Паоліні, яка випередила представницю Китаю Чжен Цінвень.

Топ-10 рейтингу WTA:

  1. Аріна Соболенко
  2. Коко Гофф (США)
  3. Джессіка Пегула (США)
  4. Жасмін Паоліні (Італія)
  5. Чжен Ціньвень (Китай)
  6. Медісон Кіз (США)
  7. Мірра Андрєєва
  8. Іга Свьонтек (Польща)
  9. Паула Бадоса (Іспанія)
  10. Емма Наварро (США)

Раніше повідомили з ким і коли зіграє збірна України в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Також ми писали, що Стародубцева офіційно стала мільйонеркою після виступів на "Ролан Гаррос"-2025.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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