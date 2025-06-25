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Свитолина в теннисном триллере с тай-брейком уступила на WTA 500 в Бад-Хомбурге

Бад-Гомбург, Среда 25 июня 2025 18:06
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Свитолина в теннисном триллере с тай-брейком уступила на WTA 500 в Бад-Хомбурге Фото: Элина Свитолина прервала серию выходов в четвертьфиналы (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира серии WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге. Во втором круге соревнований она уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майя в напряженном трехсетовом матче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат игры.

WTA 500, Бад-Гомбург, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - 6:3, 4:6, 6:7

Как прошла игра

Поединок длился почти два с половиной часа. Это была первая встреча соперниц на корте.

В первой партии Свитолина уверенно держала инициативу. Украинка сделала решающий брейк в шестом гейме, что позволило ей завершить сет со счетом 6:3 в свою пользу.

Во втором сете Свитолина имела возможность оформить еще один брейк, однако не реализовала свои шансы. А Хаддад Майя забрала подачу Элины в решающем гейме, что позволило сравнять счет по партиям - 6:4 в пользу бразильянки.

Решающий сет был полон борьбы и нервов. Теннисистки поочередно брали подачи друг друга, а Свитолина смогла отыграть сразу четыре матч-бола на тай-брейке. Однако пятая попытка не удалась и победа досталась представительнице Бразилии - 9:7.

Завершение серии

Поражение в Бад-Хомбурге стало для Свитолиной завершением серии из четырех подряд выходов в четвертьфиналы на турнирах WTA.

До этого украинка показывала стабильные результаты на грунтовых соревнованиях, в частности выиграла трофей в Руане, доходила до полуфинала в Мадриде и четвертьфиналов в Риме и на "Ролан Гаррос".

Следующим соревнованием первой ракетки Украины станет главный травяной мэйджор - Уимблдонский турнир, основная сетка которого стартует на следующей неделе. Благодаря высокому рейтингу, две украинки - Свитолина и Марта Костюк - будут на "Уимблдоне" среди сеяных.

Ранее сообщили, куда Свитолина потратит призовые за престижную международную премию.

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Теннис Элина Свитолина
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