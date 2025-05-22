Світоліна та ще три українки отримали суперниць на старті "Ролан Гаррос"

З ким наші зіграють у першому колі

Еліна Світоліна (№13 WTA), посіяна на турнірі під 13-м номером, у першому колі змагатиметься проти туркені Зейнеп Сонмез (№76 WTA).

Для Світоліної це вже 12-та участь у "Ролан Гаррос". Найкращий результат – чотири виходи до чвертьфіналу. У разі перемоги над Сонмез, в наступному раунді перша вітчизняна ракетка зустрінеться з переможницею пари Лаура Зігемунд (Німеччина, №97 WTA) – Анна Бондар (Угорщина, №87 WTA).

26-та сіяна Марта Костюк (№26 WTA) розпочне свій шостий поспіль виступ в основній сітці "Ролан Гаррос" з поєдинку проти суперниці з кваліфікації. У другому колі потенційною опоненткою українки стане переможниця зустрічі між Жаклін Крістіан (Румунія, №74 WTA) та Кімберлі Біррелл (Австралія, №63 WTA).

Даяна Ястремська (№48 WTA) стартуватиме матчем проти австралійки Дестані Аяви (№157 WTA), яка отримала вайлдкард. Це буде шоста участь Ястремської у паризькому турнірі. Торік вона дійшла до третього кола – це поки її найкращий результат.

Ангеліна Калініна (№ 83 WTA) в першому раунді зіграє з колишньою росіянкою, а нині – вірменською тенісисткою Еліною Аванесян (№40 WTA). Для Калініної це п'ята поспіль участь у паризькому мейджорі. Найкращий її результат – вихід до другого кола.

Матчі українок у першому раунді "Ролан Гаррос"-2025

Еліна Світоліна – Зайнеп Сонмез (Туреччина)

Марта Костюк – переможниця кваліфікації

Даяна Ястремська – Дестані Аява (Австралія)

Ангеліна Калініна – Еліна Аванесян (Вірменія)

Юлія Стародубцева торує собі шлях у основу через кваліфікацію (фото: Getty Images)

Що у кваліфікації

Ще три українки стартували у паризькому турнірі в кваліфікації. На жаль, тут вже маємо першу втрату.

Шоста вітчизняна ракетка Дарія Снігур (№151 WTA) у другому колі програла аргентинці Солані Сіеррі (№112 WTA) – 2:6, 2:6. Українка шостий рік поспіль виступила у відбірковій сітці французького турніру. Попередні п'ять спроб також були невдалими.

Натомість виступи у кваліфікації продовжують Анастасія Соболєва (№230 WTA) та Юлія Стародубцева (№86 WTA). 23 травня вони проведуть поєдинки фінального раунду відбору. Якщо обидві українки здобудуть перемоги, наше представництво в основі може збільшитися до шістьох тенісисток.

Основний раунд "Ролан Гаррос" стартує 25 травня. Турнір триватиме до 8 червня.