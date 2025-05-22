Свитолина и еще три украинки получили соперниц на старте "Ролан Гаррос"

С кем наши сыграют в первом круге

Элина Свитолина (№13 WTA), посеянная на турнире под 13-м номером, в первом круге сразится против турчанки Зейнеп Сонмез (№76 WTA).

Для Свитолиной это уже 12-е участие в "Ролан Гаррос". Лучший результат - четыре выхода в четвертьфинал. В случае победы над Сонмез, в следующем раунде первая отечественная ракетка встретится с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия, №97 WTA) - Анна Бондар (Венгрия, №87 WTA).

26-я сеяная Марта Костюк (№26 WTA) начнет свое шестое подряд выступление в основной сетке "Ролан Гаррос" с поединка против соперницы из квалификации. Во втором круге потенциальной оппоненткой украинки станет победительница встречи между Жаклин Кристиан (Румыния, №74 WTA) и Кимберли Биррелл (Австралия, №63 WTA).

Даяна Ястремская (№48 WTA) будет стартовать матчем против австралийки Дестани Аявы (№157 WTA), которая получила вайлдкард. Это будет шестое участие Ястремской в парижском турнире. В прошлом году она дошла до третьего круга - это пока ее лучший результат.

Ангелина Калинина (№ 83 WTA) в первом раунде сыграет с бывшей россиянкой, а ныне - армянской теннисисткой Элиной Аванесян (№40 WTA). Для Калининой это пятое подряд участие в парижском мэйджоре. Лучший ее результат - выход во второй круг.

Матчи украинок в первом раунде "Ролан Гаррос"-2025

Элина Свитолина - Зайнеп Сонмез (Турция)

Марта Костюк - победительница квалификации

Даяна Ястремская - Дестани Аява (Австралия)

Ангелина Калинина - Элина Аванесян (Армения)

Юлия Стародубцева прокладывает себе путь в основу через квалификацию (фото: Getty Images)

Что в квалификации

Еще три украинки стартовали в парижском турнире в квалификации. К сожалению, здесь уже имеем первую потерю.

Шестая отечественная ракетка Дарья Снигур (№151 WTA) во втором круге проиграла аргентинке Солане Сиерре (№112 WTA) - 2:6, 2:6. Украинка шестой год подряд выступила в отборочной сетке французского турнира. Предыдущие пять попыток также были неудачными.

В то же время выступления в квалификации продолжают Анастасия Соболева (№230 WTA) и Юлия Стародубцева (№86 WTA). 23 мая они проведут поединки финального раунда отбора. Если обе украинки одержат победы, наше представительство в основе может увеличиться до шести теннисисток.

Основной раунд "Ролан Гаррос" стартует 25 мая. Турнир продлится до 8 июня.