Світоліна та Костюк проти топових збірних: деталі жеребкування Кубка Біллі Джин Кінг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Цьогорічна фінальна частина головного тенісного турніру серед жіночих збірних пройде з 16 по 21 вересня у Шеньчжені (Китай).

Як проходитиме жеребкування

Жеребкування відбудеться 12 травня. Під час церемонії сіяні команди будуть першими внесені до сітки, після чого до них додадуть несіяні збірні. Посів сформовано відповідно до оновленого рейтингу після квітневих кваліфікацій.

Сіяні команди:

Італія (1)

Велика Британія (2)

США (3)

Іспанія (4)

Несіяні команди:

Казахстан

Японія

Україна

Китай

Формат фіналу передбачає матчі на вибування, де кожна зустріч складатиметься з двох одиночних поєдинків та, за потреби, парного матчу. Команда, яка здобуде дві перемоги в матчі, проходить далі.

Останні матчі збірної України

У квітні 2025 року українська команда виступала в групі E кваліфікаційного етапу, що проходив у Радомі (Польща).

За збірну України грали дві перші тенісистки національного рейтингу – Еліна Світоліна та Марта Костюк, найкраща вітчизняна пара – Людмила та Надія Кіченок. У якості запасної діяла 10-та ракетка України – Катаріна Завацька.

У матчах кваліфікації українки перемогли збірні Польщі (3:0) та Швейцарії (2:1).

Ці перемоги та вихід у фінал дозволили нашій команді піднятися в рейтингу національних збірних на вісім позицій. Зараз "синьо-жовті" – 11-ті в світі.