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Світоліна та Костюк продовжили прогрес у топ-35 рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна – найсильніша українська тенісистка прямо зараз (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зіркова тенісистка Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

28-річна українка в актуальному рейтингу професіоналок піднялася вгору на одну позицію. Тепер найтитулованіша вітчизняна тенісистка посідає 26-те місце.

Натомість Ангеліна Калініна зберегла 28-му сходинку в класифікації. На дві позиції вгору піднялися Марта Костюк і Леся Цуренко. Молода киянка тепер опинилася на 32-й сходинці, а досвідчена уродженка Рівненщини – на 44-й. Найбільшого прогресу в першій сотні серед українок досягла Катерина Байндль, яка злетіла на 10 позицій.

Лідером рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Полька набрала 9490 залікових очок. Головною конкурентки першої ракетки світу залишається Аріна Сабаленко з Білорусі. Натомість американка Джессіка Пегула вибила з топ-трійки Єлену Рибакіну з Казахстану.

Раніше Снігур і ще 5 українців заявилися у кваліфікацію US Open-2023. Компанію їй складуть Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева. Остання вперше в кар'єрі виступить на мейджорах. Також у Нью-Йорку зіграють Віталій Сачко та Олексій Крутих.

До слова, раніше Цуренко виграла фінал кваліфікації на Canadian Open-2023.

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